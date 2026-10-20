Spot doğal gazda 1000 metreküpün referans fiyatı 19 bin 311 lira olarak belirlendi - Son Dakika
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Spot doğal gazda 1000 metreküpün referans fiyatı 19 bin 311 lira olarak belirlendi

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Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküpün referans fiyatı 19 bin 311 lira oldu. Piyasada işlem hacmi 4 milyon 151 bin 865 lira, gaz ticaret miktarı 215 bin metreküp olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 311 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 151 bin 865 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 419 bin 885 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 311 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 215 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 276 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 345 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 143 milyon 488 bin 686 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 143 milyon 474 bin 449 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Spot doğal gazda 1000 metreküpün referans fiyatı 19 bin 311 lira olarak belirlendi - Son Dakika
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