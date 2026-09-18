Spot doğal gazda dün 1000 metreküpün referans fiyatı 17 bin 287 lira oldu - Son Dakika
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Spot doğal gazda dün 1000 metreküpün referans fiyatı 17 bin 287 lira oldu

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 287 lira 2 kuruş olarak belirlendi. Piyasada işlem hacmi 7 milyon 35 bin 817 liraya çıkarken gaz ticaret miktarı 407 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 287 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 35 bin 817 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 900 bin 868 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 287 lira 2 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 407 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 151 lira 37 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 422 lira 67 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 76 milyon 907 bin 436 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 76 milyon 949 bin 839 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiSon Dakika

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SON DAKİKA: Spot doğal gazda dün 1000 metreküpün referans fiyatı 17 bin 287 lira oldu - Son Dakika
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