Spot doğal gazda dün 1000 metreküpün referans fiyatı 18 bin 660 lira, işlem hacmi düştü

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 660 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 97 bin 560 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 794 bin 890 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 660 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 166 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 593 lira, satış fiyatı ise 17 bin 727 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 101 milyon 181 bin 192 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 101 milyon 189 bin 123 metreküp olarak kayıtlara geçti.