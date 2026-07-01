Spot Doğal Gazda Fiyat Artışı - Son Dakika
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Spot Doğal Gazda Fiyat Artışı

01.07.2026 14:32
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Dün 1000 m³ doğal gazın fiyatı 17.137,94 TL, işlem hacmi ise 9 milyon 65 bin 970 TL oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 137 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 65 bin 970 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 255 bin 420 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 137 lira 94 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 529 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 994 lira 84 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 281 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 112 milyon 246 bin 718 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 112 milyon 354 bin 425 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gazda Fiyat Artışı - Son Dakika

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