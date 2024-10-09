Spot Doğal Gazda Fiyat ve İşlem Hacmi D düştü

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 157 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 689 bin 51 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 14 milyon 882 bin 905 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 157 lira 58 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 978 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 765 lira 46 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 549 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 122 milyon 58 bin 612 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 122 milyon 599 bin 281 metreküp olarak kayıtlara geçti.