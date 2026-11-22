Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 606 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 396 bin 624 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 364 bin 970 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 606 lira 67 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 456 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 637 lira, satış fiyatı ise 19 bin 576 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 146 milyon 830 bin 274 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 147 milyon 10 bin 797 metreküp olarak kayıtlara geçti.