Spot doğal gazda referans fiyat 1000 metreküpte 17 bin 287 lira 75 kuruş oldu - Son Dakika
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Spot doğal gazda referans fiyat 1000 metreküpte 17 bin 287 lira 75 kuruş oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 287 lira 75 kuruş olarak belirlendi. Aynı gün piyasa işlem hacmi 12 milyon 689 bin 212 lira, gaz ticaret miktarı ise 734 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 287 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 689 bin 212 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 35 bin 817 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 287 lira 75 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 734 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 152 lira 14 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 423 lira 36 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 94 milyon 122 bin 9 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 94 milyon 185 bin 262 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Spot doğal gazda referans fiyat 1000 metreküpte 17 bin 287 lira 75 kuruş oldu - Son Dakika
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