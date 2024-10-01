Spot Doğal Gazda Yeni Fiyat Belirlemesi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gazda Yeni Fiyat Belirlemesi

Dün spot doğal gaz fiyatı 8 bin 714,44 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi 12,7 milyon lira.

01.10.2024 15:19
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 714 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 709 bin 740 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 283 bin 502 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 714 lira 44 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 436 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 455 lira, satış fiyatı ise 8 bin 278 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 121 milyon 592 bin 527 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 121 milyon 96 bin 797 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gazda Yeni Fiyat Belirlemesi - Son Dakika

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