Spot Elektrik Fiyatları Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Elektrik Fiyatları Açıklandı

Yarın için spot piyasada elektrik fiyatı en yüksek 3000, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

11.10.2024 14:46
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,09 azalarak 1 milyar 453 milyon 229 bin 450 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 18.00 ve 19.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 509 lira 83 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 515 lira 64 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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