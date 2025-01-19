Spot Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi

Yarın için spot piyasada en yüksek elektrik fiyatı 3 bin lira, işlem hacmi %19,8 arttı.

19.01.2025 14:46
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1416 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,8 artışla 1 milyar 536 milyon 199 bin 382 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00, 09.00 ve 17.00'de 3 bin lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 1416 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 236 lira 94 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 291 lira 83 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 950 lira, en düşük 555 lira 99 kuruştan işlem gördü.???????

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika

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