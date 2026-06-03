Spot Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika
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Spot Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi

03.06.2026 14:25
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Spot piyasada elektrik fiyatları 4.294,77 TL ile en yüksek, 19,99 TL ile en düşük seviyede belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 294 lira 77 kuruş, en düşük 19 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,7 artarak 734 milyon 476 bin 760 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 294 lira 77 kuruş, en düşük saat 12.00'de 19 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1183 lira 39 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1321 lira 35 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 245 lira 1 kuruş, en düşük 0 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika

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