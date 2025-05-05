Spot Elektrik Fiyatları Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Elektrik Fiyatları Arttı

Spot piyasada yarın için 1 MWh elektrik fiyatı en yüksek 3.399,79 TL, en düşük 501,02 TL.

05.05.2025 14:38
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 79 kuruş, en düşük 501 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,4 azalarak 1 milyar 417 milyon 269 bin 325 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 399 lira 79 kuruş, en düşük saat 15.00'te 501 lira 2 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 451 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 437 lira 9 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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