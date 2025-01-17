Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

Yarın için spot elektrik fiyatları 2.999,98 TL ile 1.421,69 TL arasında değişiyor.

17.01.2025 14:46
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 999 lira 98 kuruş, en düşük 1421 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,76 azalışla 1 milyar 489 milyon 372 bin 305 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00'de 2 bin 999 lira 98 kuruş, en düşük 15.00'te 1421 lira 69 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 272 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 279 lira 92 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 99 kuruştan işlem gördü.???????

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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