Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

25.05.2026 14:26
Yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı 328 lira 1 kuruş oldu, işlem hacmi azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 328 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 62,35 azalarak 38 milyon 465 bin 875 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 328 lira 1 kuruş, en düşük 06.00-17.00 saatlerinde 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 99 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 108 lira 13 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 1508 lira 70 kuruş, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

