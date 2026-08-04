Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
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Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

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Yarın için spot elektrik fiyatı en yüksek 4.300, en düşük 1.499 lira olarak tespit edildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük 1499 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,7 artarak 2 milyar 205 milyon 649 bin 247 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1499 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 219 lira 87 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 242 lira 87 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 404 lira 99 kuruş, en düşük 1470 lira 40 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika

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