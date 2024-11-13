Spot Elektrik Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Elektrik Fiyatları Yükseldi

Yarın için spot piyasada elektrik fiyatı 2.127-3.000 lira arasında belirlendi. İşlem hacmi arttı.

13.11.2024 14:47
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 127 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,9 artarak 1 milyar 637 milyon 261 bin 995 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00-09.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 03.00'te 2 bin 127 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 685 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 708 lira 33 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Elektrik Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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