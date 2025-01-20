Spot Elektrik Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Elektrik Fiyatları Yükseldi

Spot piyasada megavatsaat elektrik fiyatları en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 69 lira 1 kuruş.

20.01.2025 15:20
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 69 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,1 artışla 1 milyar 830 milyon 158 bin 456 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 69 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 605 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 628 lira 86 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1416 lira 70 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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