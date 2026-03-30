Spot Elektrik Piyasası Fiyatları Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,8 azalarak 902 milyon 442 bin 905 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 15.00'te 300 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1366 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1459 lira 7 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 249 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.