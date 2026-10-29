Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı 4 bin 500 lirayla zirve yaptı - Son Dakika
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Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı 4 bin 500 lirayla zirve yaptı

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Spot elektrik piyasasında yarın bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 500, en düşük 2 bin 501 lira olarak belirlendi. EPİAŞ verilerine göre bugünkü işlem hacmi düne göre yüzde 31,26 artarak 1 milyar 893 milyon 845 bin 813 liraya ulaştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 501 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,26 artarak 1 milyar 893 milyon 845 bin 813 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-19.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük 02.00'de 2 bin 501 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 487 lira 32 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 561 lira 33 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 140 lira, en düşük 2 bin 19 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

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