Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500, en düşük 249 lira oldu

Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500, en düşük 249 lira olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre spot elektrik piyasasında yarın bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 249 lira belirlendi. Bugün piyasadaki işlem hacmi ise düne kıyasla yüzde 1,4 artışla 1 milyar 689 milyon 308 bin 215 liraya çıktı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 249 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,4 artarak 1 milyar 689 milyon 308 bin 215 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 06.00 ve 18.00-19.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 249 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 88 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 179 lira 39 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 315 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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