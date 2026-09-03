Spot elektrikte yarının en yüksek fiyatı megavatsaat başına 3.995 TL oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Spot elektrikte yarının en yüksek fiyatı megavatsaat başına 3.995 TL oldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 3 bin 995 lira, en düşük fiyat ise 1500 lira olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada ortalama fiyat 2 bin 968 lira 12 kuruş seviyesinde gerçekleşti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 995 lira, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1 artarak 2 milyar 60 milyon 386 bin 530 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 995 lira, en düşük 12.00'de 1500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 910 lira 61 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 968 lira 12 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 76 lira 51 kuruş, en düşük 1499 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot elektrikte yarının en yüksek fiyatı megavatsaat başına 3.995 TL oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Adana’da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Çatalca’da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi Çatalca'da rekor uyuşturucu operasyonu: 1.5 milyon hap ele geçirildi
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
İstanbul’u terk edip Ayvalık’a yerleşen Burcu Biricik’in yeni işi herkesi şaşırttı İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı
Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı Balkondan düşmek üzere olan çocuğu korkuluklara tırmanarak kurtardı

15:44
Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı
15:37
Arda Güler’e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı
15:32
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
15:13
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
14:53
Otomotiv dünyasında deprem 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü
14:41
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 16:19:24. #7.12#
SON DAKİKA: Spot elektrikte yarının en yüksek fiyatı megavatsaat başına 3.995 TL oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement