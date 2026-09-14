Spot elektrikte yarının fiyatı en yüksek 4 bin 144 lirayı gördü

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 144 lira 73 kuruş, en düşük 1699 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,5 artarak 2 milyar 52 milyon 174 bin 279 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 144 lira 73 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1699 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 694 lira 29 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin lira 51 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 275 lira, en düşük 2 bin 99 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.