Spot Ethereum ETF'lerinin Onaylanmasıyla Kripto Para Piyasasına Yeni Bir Yatırımcı Topluluğu ve Derinlik Gelebilir - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Ethereum ETF'lerinin Onaylanmasıyla Kripto Para Piyasasına Yeni Bir Yatırımcı Topluluğu ve Derinlik Gelebilir

Spot Ethereum ETF\'lerinin Onaylanmasıyla Kripto Para Piyasasına Yeni Bir Yatırımcı Topluluğu ve Derinlik Gelebilir

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Ethereum ETF başvurularına nihai onayı verdi. ETF'lerin geleneksel borsalar üzerinde işleme sunulmaları önünde bir engel kalmadı. Ethereum ETF'lerinin bugün ABD'de işleme açılması bekleniyor. Yatırım fonlarının işlem başlamasıyla Ethereum, ABD borsalarında işleme sunulan 2. kripto para birimi olacak. Ethereum ETF'lerinin onaylanmasının uzun bir süredir beklendiği belirtiliyor. ETF'lerin alınmasıyla birlikte piyasada daha fazla derinlik ve likidite oluşabileceği ifade ediliyor.

23.07.2024 13:37
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Bazı spot Ethereum borsa yatırım fonlarının (ETF) kripto para piyasasına yeni bir yatırımcı topluluğu ve derinlik getirebileceği belirtiliyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Ethereum ETF başvurularına nihai onayı verdi.

Düzenleyici kurum tarafından verilen son onay ile birlikte, ETF'lerin geleneksel borsalar üzerinde işleme sunulmaları önünde bir engel kalmadı. Ethereum ETF'lerinin bugün ABD'de işleme açılması bekleniyor.

Yatırım fonlarının işlem başlamasıyla Ethereum, ABD borsalarında işleme sunulan 2. kripto para birimi olacak. Ocak ayında SEC onayının ardından Bitcoin ETF'leri de geleneksel borsalarda işlem görmeye başlamıştı.

Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, AA muhabirine, Ethereum ETF'lerinin onaylanmasının uzun bir süredir beklendiğini anlattı.

İkinci büyük kripto para birimi olan Ethereum'un ETF'lerinin ABD'de işlemlere başlayacağına dikkati çeken Tufaner, bu yatırım fonlarının alternatif bir yatırım aracı olarak piyasaya yeni yatırımcıları çekebileceğini ifade etti. Tufaner, talebin artması durumunda piyasada daha fazla derinlik ve likidite oluşabileceğini de söyledi.

Kripto para birimlerinin riskli varlıklar arasında yer alması nedeniyle fiyatlarının oldukça oynak olduğunu vurgulayan Tufaner, şöyle konuştu:

"Özellikle yüksek riskten kaçınan yatırımcılar açısından ETF'ler önemli hale geliyor. Bununla birlikte, kripto para borsalarıyla ilgili yaşanan problemler yatırımcıların kendini güvence altına alma isteğini artırıyor. Dolayısıyla yatırımcılar ETF'ler aracılığıyla geleneksel borsalar üzerinden Bitcoin ve Etherum'a ulaşabiliyor. Ancak ETF'lerin alınması sırasında fon yönetim ücreti ödeniyor."

Teknoloji meraklısı yatırımcılara vurgu

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Nurullah Mahmut Dündar ise yatırımcıların Bitcoin ve Ethereum'a geleneksel borsalar üzerinden ulaşabilmesinin, bu dijital varlıkların daha geniş bir yatırımcı kitlesine erişimine imkan sağlayacağını ifade etti.

Geleneksel borsaların güvenlik ve düzenlemeler açısından daha fazla güvence sunduğunu hatırlatan Dündar, fonların özellikle daha temkinli yatırımcıların ilgisini çekebileceğini dile getirdi.

Dündar, Ethereum ETF'lerinin, Bitcoin ETF'lerinden farklı olarak Ethereum'un teknolojik altyapısı ve kullanım alanlarına yönelik yatırımları teşvik edebileceğine de dikkati çekerek, "Ethereum ETF'leri, sadece değer saklama aracı olmanın ötesinde, teknolojiye ve yeniliklere yatırım yapmayı da temsil eder. Bu durum, Ethereum ETF'lerini teknoloji meraklısı yatırımcılar için daha çekici hale getirebilir." değerlendirmesini yaptı.

Ethereum ETF'lerinin işlemlere başlamasının kripto para piyasasında güvenin ve fiyat istikrarının artmasına sebep olabileceğini anlatan Dündar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu durum, kurumsal yatırımcıların Ethereum'a daha fazla erişim sağlaması anlamına gelir ve bu da talebi artırabilir. Aynı zamanda, geleneksel finans dünyasıyla kripto para piyasası arasındaki entegrasyonu güçlendirerek Ethereum'un ve kripto para birimlerinin genel kabulünü sağlayabilir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Spot Ethereum ETF'lerinin Onaylanmasıyla Kripto Para Piyasasına Yeni Bir Yatırımcı Topluluğu ve Derinlik Gelebilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot Ethereum ETF'lerinin Onaylanmasıyla Kripto Para Piyasasına Yeni Bir Yatırımcı Topluluğu ve Derinlik Gelebilir - Son Dakika
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