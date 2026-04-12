Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Belli Oldu

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 0 (sıfır) lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 38,7 artarak 688 milyon 227 bin 158 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00-21.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük 12.00'de sıfır lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1194 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1423 lira 75 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 99 lira 99 kuruş, en düşük sıfır lira olarak kayıtlara geçti.