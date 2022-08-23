Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 867 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,26 artarak 1 milyar 815 milyon 422 bin 66 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 10.00, 14.00-17.00 ve 19.00-21.00 saatlerinde 4 bin lira, en düşük saat 06.00'da 2 bin 867 lira 81 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 503 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 533 lira 56 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 495 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.