Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 552 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 936 bin 364 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 4 milyon 312 bin 666 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 552 lira 60 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 931 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 750 lira, satış fiyatı 2 bin 476 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 159 milyon 259 bin 311 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 159 milyon 86 bin 115 metreküp olarak kayıtlara geçti.