Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 573 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 308 bin 34 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam bir önceki gün 13 milyon 598 bin 146 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 573 lira 9 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 254 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 4 bin 710 lira 28 kuruş, satış fiyatı 4 bin 435 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 147 milyon 838 bin 718 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 147 milyon 889 bin 498 metreküp olarak kayıtlara geçti.