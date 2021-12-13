Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 368 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 607 bin 207 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 6 milyon 359 bin 481 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 368 lira 89 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 873 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı için alış fiyatı 6 bin 559 lira 96 kuruş, satış fiyatı 6 bin 177 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 153 milyon 447 bin 220 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 153 milyon 652 bin 93 metreküp olarak kayıtlara geçti.