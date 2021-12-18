Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 915 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 110 milyon 937 bin 365 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam bir önceki gün 10 milyon 510 bin 675 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 915 lira 85 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 16 milyon 41 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı için alış fiyatı 7 bin 123 lira 33 kuruş, satış fiyatı 6 bin 708 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 252 milyon 370 bin 172 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 255 milyon 391 bin 798 metreküp olarak kayıtlara geçti.