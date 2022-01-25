Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 89 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 664 bin lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 11 milyon 319 bin 820 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 89 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 57 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 391 lira 67 kuruş, satış fiyatı 9 bin 786 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 260 milyon 115 bin 898 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 250 milyon 583 bin 497 metreküp olarak kayıtlara geçti.