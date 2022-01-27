Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 89 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 583 bin 361 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 10 milyon 724 bin 571 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 89 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 49 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 391 lira 67 kuruş, satış fiyatı 9 bin 786 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 260 milyon 363 bin 621 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 247 milyon 993 bin 989 metreküp olarak kayıtlara geçti.