Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 89 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 528 bin 772 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 7 milyon 940 bin 43 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 89 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 548 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 994 lira 29 kuruş, satış fiyatı 9 bin 786 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 253 milyon 8 bin 529 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 258 milyon 911 bin 210 metreküp olarak kayıtlara geçti.