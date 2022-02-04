Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 831 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 249 milyon 61 bin 205 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 71 milyon 178 bin 77 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 831 lira 19 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 22 milyon 995 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 156 lira 13 kuruş, satış fiyatı 10 bin 506 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 243 milyon 371 bin 491 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 248 milyon 378 bin 39 metreküp olarak kayıtlara geçti.