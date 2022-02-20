Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 788 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 264 milyon 825 bin 710 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 193 milyon 290 bin 583 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 788 lira 82 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 27 milyon 54 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 82 lira 48 kuruş, satış fiyatı 9 bin 495 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 227 milyon 232 bin 821 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 214 milyon 427 bin 828 metreküp olarak kayıtlara geçti.