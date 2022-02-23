Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

23.02.2022 14:11
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 566 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 566 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 15 milyon 258 bin 462 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 137 milyon 448 bin 475 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 566 lira 8 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 596 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 853 lira 6 kuruş, satış fiyatı 9 bin 279 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 208 milyon 909 bin 863 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 212 milyon 187 bin 29 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika


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