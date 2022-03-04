Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 537 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 49 milyon 173 bin 626 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 34 milyon 582 bin 936 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 537 lira 60 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 156 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 823 lira 73 kuruş, satış fiyatı 9 bin 251 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 219 milyon 809 bin 173 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 235 milyon 21 bin 130 metreküp olarak kayıtlara geçti.