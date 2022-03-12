Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

12.03.2022 14:14
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 690 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 690 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 76 milyon 851 bin 716 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 64 milyon 565 bin 956 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 690 lira 4 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 7 milyon 931 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 980 lira 74 kuruş, satış fiyatı 9 bin 399 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 247 milyon 882 bin 373 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 257 milyon 228 bin 933 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika


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