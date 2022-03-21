Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 637 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 284 milyon 9 bin 181 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 297 milyon 540 bin 282 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 637 lira 88 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 29 milyon 468 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 927 lira 2 kuruş, satış fiyatı 9 bin 348 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 253 milyon 862 bin 881 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 233 milyon 9 bin 265 metreküp olarak kayıtlara geçti.