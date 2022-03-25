Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 709 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 219 milyon 837 bin 182 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 525 milyon 71 bin 73 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 709 lira 71 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 22 milyon 641 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 1 kuruş, satış fiyatı 9 bin 418 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 236 milyon 265 bin 949 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 217 milyon 467 bin 863 metreküp olarak kayıtlara geçti.