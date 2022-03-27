Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

27.03.2022 14:15
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 678 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 678 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 42 milyon 527 bin 875 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 544 milyon 687 bin 690 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 678 lira 56 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 394 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 968 lira 92 kuruş, satış fiyatı 9 bin 388 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 197 milyon 6 bin 78 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 203 milyon 80 bin 582 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika


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