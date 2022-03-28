Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 747 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 297 milyon 397 bin 247 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 42 milyon 527 bin 875 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 747 lira 86 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 30 milyon 509 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 40 lira 30 kuruş, satış fiyatı 9 bin 455 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 186 milyon 532 bin 788 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 188 milyon 348 bin 627 metreküp olarak kayıtlara geçti.