Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

04.04.2022 14:08
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 757 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 757 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 144 milyon 61 bin 280 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 129 milyon 998 bin 405 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 757 lira 22 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 12 milyon 253 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 109 lira 94 kuruş, satış fiyatı 11 bin 404 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 119 milyon 134 bin 27 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 133 milyon 783 bin 760 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika


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