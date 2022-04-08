Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 857 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 99 milyon 319 bin 575 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 309 milyon 33 bin 795 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 857 lira 65 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 8 milyon 376 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 213 lira 38 kuruş, satış fiyatı 11 bin 501 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 149 milyon 887 bin 649 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 149 milyon 814 bin 59 metreküp olarak kayıtlara geçti.