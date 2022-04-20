Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

20.04.2022 14:12
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 957 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 957 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 134 milyon 501 bin 79 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 14 milyon 848 bin 762 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 957 lira 86 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 11 milyon 248 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 316 lira 60 kuruş, satış fiyatı 11 bin 599 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 170 milyon 531 bin 93 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 167 milyon 386 bin 761 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika


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