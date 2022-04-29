Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 800 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 238 bin 500 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 36 milyon 513 bin 835 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 800 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 105 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 154 lira 70 kuruş, satış fiyatı 11 bin 446 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 115 milyon 555 bin 153 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 120 milyon 743 bin 976 metreküp olarak kayıtlara geçti.