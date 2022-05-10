Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 844 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 63 milyon 235 bin 684 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 6 milyon 595 bin 89 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 844 lira 11 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 339 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 199 lira 43 kuruş, satış fiyatı 11 bin 488 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 122 milyon 173 bin 640 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 119 milyon 659 bin 904 metreküp olarak kayıtlara geçti.