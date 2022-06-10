Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 891 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 58 milyon 164 bin 700 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 23 milyon 173 bin 100 lira??????? olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 891 lira 11 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 512 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 277 lira 84 kuruş, satış fiyatı 12 bin 504 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 143 milyon 354 bin 796 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 138 milyon 730 bin 455 metreküp olarak kayıtlara geçti.