Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
Üye Girişi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

22.06.2022 14:49
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı, 12 bin 950 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı, 12 bin 950 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 73 milyon 376 bin 415 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 71 milyon 475 bin 336 lira??????? olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 950 lira 31 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 666 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 338 lira 82 kuruş, satış fiyatı 12 bin 561 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 142 milyon 378 bin 498 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 133 milyon 883 bin 890 metreküp olarak kayıtlara geçti.

YORUMLAR
500
Önder Motor birinciliğe layık görüldü Önder Motor birinciliğe layık görüldü Özel sporcular, Çekya'da ilk gün 14 madalya aldı Özel sporcular, Çekya'da ilk gün 14 madalya aldı
Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:44 Aleyna Tilki'nin annesinin mini elbiseli pozu gündem oldu! "Bu nasıl bir vücut? Aleyna'dan daha güzelsin"
14:44 Milli tekvandocu İrem Yaman, siyasete girdi! Meral Akşener İYİ Parti rozetini bizzat taktı
14:35 "Dünyanın en çekici atleti" olarak nitelendirilen Alica Schmidt'ten Neymar'a davet: Yarışalım mı?
14:34 Ümit Özdağ'dan gündem olan iddia: Türk halkından gizleniyor, günde 200 mülteciye vatandaşlık veriyorlar
14:32 Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı
14:13 "Kına gecesi" cinayetinde babasını kaybeden genç kız: Babam terliklerle aşağıya indi. Sonra silahlar patladı
14:07 Yunanların Keçi Adası'nı silahlandırıp, askerlerini adaya yığdığı görüntüler büyük tepki çekti
13:58 Fener'de Portekiz rüzgarı sürüyor! Sportif Direktör Branco'nun hedefi Portolu yıldız orta saha Sergio Oliveira
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
13:02 Sri Lanka Başbakanı açıkladı! Ekonomi tamamen çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 14:54:40. #1.11#
SON DAKİKA: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement