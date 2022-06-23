Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

23.06.2022 14:54
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 5 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 5 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 781 bin 710 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 73 milyon 376 bin 415 lira??????? olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 5 lira 19 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 137 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 395 lira 35 kuruş, satış fiyatı 12 bin 615 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 141 milyon 875 bin 236 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 134 milyon 260 bin 890 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

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