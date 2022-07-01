Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 694 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 64 milyon 920 bin 892 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 15 milyon 853 bin 470 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 694 lira 72 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 5 milyon 114 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 75 lira 56 kuruş, satış fiyatı 12 bin 313 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 119 milyon 190 bin 937 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 120 milyon 974 bin 247 metreküp olarak kayıtlara geçti.